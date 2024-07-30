Тест для крутых: угадайте самые популярные и культовые фильмы 80-90-х с Арнольдом Шварценеггером

Вы сможете вспомнить всё или вам по памяти будто хищник со стирателем потоптался? фото: фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991)Сегодня родился один из самых знаменитых людей на Земле, самый популярный киборг во Вселенной и самый артистичный градоначальник Галактики — Арнольд Шварценеггер.