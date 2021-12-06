Происшествия

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В Хабаровском крае Госавтоинспекторы в снегопад помогли беременной женщине, нуждающейся в экстренной медицинской помощи, добраться до больницы

В Хабаровском крае Госавтоинспекторы в снегопад помогли беременной женщине, нуждающейся в экстренной медицинской помощи, добраться до больницы

В тот вечер экипаж ДПС в составе командира взвода роты № 2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску майора полиции Алексея Фомичева и инспектора дорожной-патрульной службы взвода роты № 2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.

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