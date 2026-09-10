🏗Волгоград вошел в топ-5 мегаполисов по доле жилых комплексов у воды В городе на Волге этому параметру соответствуют 33,3 % жилых комплексов.
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