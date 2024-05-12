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Царьград

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Военкор Стешин: Убивший 7 человек таджик гражданство России получил, а защитник Донбасса Кирилл Фёдоров нет

Военкор Стешин: Убивший 7 человек таджик гражданство России получил, а защитник Донбасса Кирилл Фёдоров нет

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин возмутился тем фактом, что убивший 7 человек таджик получил гражданство России, а защитник Донбасса Кирилл Фёдоров - нет.

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