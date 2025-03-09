«Зенит» опубликовал обращение команды по ситуации с Венделом

Инцидент произошел в Воронеже 8 марта во время матча с «Факелом» Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовала в своих соцсетях обращение по ситуации, произошедшей накануне в Воронеже во время игры с местной командой «Факел».
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