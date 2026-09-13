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Спорт Уик-Энд

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Второй осечки подряд не случилось. «Зенит» вырвал победу у «Локомотива», опять проиграв первый тайм и опять при спорном судейском решении

Второй осечки подряд не случилось. «Зенит» вырвал победу у «Локомотива», опять проиграв первый тайм и опять при спорном судейском решении

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й тур«Зенит» - «Локомотив» - 2:1 Предматчевые представления на «Газпром-Арене» становятся всё масштабнее и зрелищнее.

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