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Всеволод Шиловский: «Не покидай меня»!

Всеволод Шиловский: «Не покидай меня»!

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского состоялась премьера спектакля «Не покидай меня». Он поставлен художественным руководителем театра Всеволодом Николаевичем Шиловским по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева.

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