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Царьград

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Дело о китайских рациях для силовиков близко к развязке? Суд арестовал активы "Уральских заводов"

Дело о китайских рациях для силовиков близко к развязке? Суд арестовал активы "Уральских заводов"

Суд арестовал активы группы "Уральские заводы" по иску Генпрокуратуры. Генпрокуратура требует признать ничтожными шесть сделок с бумагами АО "Уральские заводы".

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