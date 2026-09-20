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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравил Дмитрия Чернышенко с днём рождения

Василий Анохин поздравил Дмитрия Чернышенко с днём рождения

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в соцсетях поздравил председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с днём рождения: «Уважаемый Дмитрий Николаевич! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

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