Василий Анохин поздравил Дмитрия Чернышенко с днём рождения

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в соцсетях поздравил председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с днём рождения: «Уважаемый Дмитрий Николаевич! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.