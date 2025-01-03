Удары ВСУ по Крыму и ответ России по Киеву: новости СВО от 3 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1043-й день спецоперации России на Украине

Сегодня, 3 января 2025 года обстановка на фронте СВО продолжает оставаться напряженной. Украинские силы провели массированную атаку с использованием дронов и беспилотных катеров на территорию Крыма, одновременно нанеся удар по нефтехранилищу в городе Ярцево Смоленской области.