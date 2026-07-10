Море хранило 26 лет: калининградец нашел детское послание полячки на Балтийской косе

Письмо из прошлого: бутылка с посланием 26-летней давности нашла адресата в Польше.На западе России зафиксирован редкий случай морской почты: житель Калининграда Дмитрий Житник обнаружил на Балтийской косе бутылку с письмом, которое дрейфовало в море с 2000 года.