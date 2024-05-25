🚗 Керчанин Николай Арнаут приобрёл и восстановил уникальную советскую машину ГАЗ М1 1937 года выпуска Ласково называет её «Эмочка».
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🚗 Керчанин Николай Арнаут приобрёл и восстановил уникальную советскую машину ГАЗ М1 1937 года выпуска Ласково называет её «Эмочка».