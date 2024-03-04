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Праздничные мероприятия в честь 8 Марта пройдут на ВДНХ

Праздничные мероприятия в честь 8 Марта пройдут на ВДНХ

Праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ в честь 8 Марта: в течение трех праздничных выходных посетительницы смогут получить в подарок цветы, посмотреть спектакль, а также принять участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях.

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