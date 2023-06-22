Газета Труд

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Енотам не нравится гольф, а змеям и медведям - ориентировщики

Енотам не нравится гольф, а змеям и медведям - ориентировщики

Начало нынешнего лета особенно обильно по части вмешательства диких животных в спортивную жизнь. На массовых соревнованиях по спортивному ориентированию в Приозёрском районе Ленинградской области 14-летний спортсмен после финиша был укушен змеёй.

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