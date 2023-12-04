Названы самые популярные автомобили, которые продают на аукционах в России. Рейтинги «Авито Авто»

Рейтинг самых популярных марок, продаваемых на аукционах в разных ценовых категориях в России, составили эксперты «Авито Авто», которые изучили количество и стоимость проданных автомобилей с пробегом в 2023 году.
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