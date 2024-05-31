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Генерал-полковник Воробьёв наградил преподавателей Общевойсковой академии Росгвардии

Генерал-полковник Воробьёв наградил преподавателей Общевойсковой академии Росгвардии

Выполняя поручение директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, генерал-полковник Алексей Воробьёв наградил командно-преподавательский состав факультета и кафедры войск нацгвардии Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

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