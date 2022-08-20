Мэр Лондона усомнился в способности жителей оплатить отопление зимой

Зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление и еду, предупредил мэр города Садик Хан. Глава населенного пункта также обратился к правительству Великобритании с призывом принять меры для удовлетворения основных потребностей населения.
Зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление и еду, предупредил мэр города Садик Хан. Глава населенного пункта также обратился к правительству Великобритании с призывом принять меры для удовлетворения основных потребностей населения.
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