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Награда Ротенберга за сохранение победных традиций сборной России, осечка «Ювентуса», Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ и другие новости

1. Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России. Премию «Герои хоккея» учредила ФХР.

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