Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» превратится в многоцелевую единицу

Прошедшие модернизацию БПК станут полезным дополнением к современным фрегатам проекта 22350 Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в ходе модернизации, по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников», станет многоцелевым фрегатом.
Прошедшие модернизацию БПК станут полезным дополнением к современным фрегатам проекта 22350 Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в ходе модернизации, по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников», станет многоцелевым фрегатом.
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