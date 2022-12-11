Федеральное агентство новостей №1

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Откуда этот дебил может что то знать. Это же попугай.Кирби не объяснил...
  • Георгий Михалев
    Не получится не вступать в конфликт. НАТО и ЕС зачинщики этого конфликта по команде из ФША.Вучич призвал сер...
  • Валерий Ворожищев
    О чём болтает мразь по фамилии "доктор" мясников?Доктор Мясников о...

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» превратится в многоцелевую единицу

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» превратится в многоцелевую единицу

Прошедшие модернизацию БПК станут полезным дополнением к современным фрегатам проекта 22350 Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в ходе модернизации, по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников», станет многоцелевым фрегатом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх