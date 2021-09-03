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Ижевчанина будут судить за неуважительное отношение к Дню Победы

Ижевчанина будут судить за неуважительное отношение к Дню Победы

Накануне Дня Победы ранее судимый ижевчанин, находясь в исправительной колонии-5 в Сарапуле, в присутствии других осужденных, высказался неуважительно, используя нецензурную брань, о Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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