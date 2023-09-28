Опыт «РТ-Инвест» по обращения с отходами планируют внедрять в Узбекистане

Опыт компании «РТ-Инвест» по обращению с отходами планируется внедрять в Узбекистане. Представители министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан посетили комплекс по переработке отходов в Подмосковье и изучили работу системы АИС «Отходы».