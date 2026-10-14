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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манфред Угальде: «Не знаю о предложениях из Европы. Я счастлив в «Спартаке»

Нападающий « Спартака » Манфред Угальде заявил, что доволен своей карьерой в московском клубе. В 10 матчах сезона РПЛ на счету костариканца 4 гола.

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