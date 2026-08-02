Православные и мусульманские святыни восстанавливают в Республике. Старинные мечети и храмы в аварийном состоянии реконструируют методом протезирования — старые бревна сохраняют и встраивают в новые конструкции чтобы сохранить первозданный вид строений.
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