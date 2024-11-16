Губернатор Томенко наградил отличившихся в науке и творчестве жителей Алтайского края

Среди награжденных были и те, кто разработал импортозамещенную технику В Алтайском крае наградили жителей, которые отличились в области науки и техники, литературы, искусства, архитектуры, народного творчества.
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