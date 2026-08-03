Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала на Ямале

На Ямале началась ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Главная цель проекта — помочь нуждающимся семьям подготовить детей к предстоящему учебному году, сообщили в департаменте благополучия.
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