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Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала на Ямале

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала на Ямале

На Ямале началась ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Главная цель проекта — помочь нуждающимся семьям подготовить детей к предстоящему учебному году, сообщили в департаменте благополучия.

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