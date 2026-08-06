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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микель Артета: «Арсенал» будет бороться за все титулы. Что нужно сделать, чтобы снова победить и создать династию – в этом заключилась работа летом»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета после поражения от «Бетиса» (1:3) в товарищеском матче выразил желание создать династию из лондонского клуба.

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