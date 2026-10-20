Учитель, журналист и аналитик из Китая Цзян Сюэцинь, который стал знаменит после своих точных предсказаний политического будущего Трампа и начала войны в Иране, сделал прогноз на 2027 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алексей Анпилогов...
- Мир для Украины о...
- В Сербии хотят ин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым