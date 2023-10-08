156-сильный Chery Tiggo 7 Plus c двумя педалями и отличным оснащением – всего за 15,5 тыс. долларов. Представлен Tiggo 7 Plus Champion Edition

В Китае у дилеров появились «чемпионские» кроссоверы Tiggo 7 Plus. Цена – всего 15,5 тыс. долларов, при этом в оснащении автомобиль чуточку прибавил: в сравнении с прошлой самой доступной версией с вариатором в «чемпионском» Tiggo 7 Plus появились зеркала с подогревом и складыванием при помощи электропривода, а вместо камеры заднего вида установлена система кругового обзора.