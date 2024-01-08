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Бывший пресс-секретарь Белого дома Гришэм: Трамп умный, однако иногда он лжет

Бывший пресс-секретарь Белого дома Гришэм: Трамп умный, однако иногда он лжет

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала экс-президента США Дональда Трампа умным человеком, отметив при этом, что он осознает, когда предоставляет своим сторонникам ложную информацию, а когда – нет.

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