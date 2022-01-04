Геннадий Онищенко спрогнозировал остановку пандемии к маю

По мнению заслуженного врача России, это возможно при соблюдении требуемых мер. «Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление»,— рассказал он в интервью ТАСС.
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