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Геннадий Онищенко спрогнозировал остановку пандемии к маю

Геннадий Онищенко спрогнозировал остановку пандемии к маю

По мнению заслуженного врача России, это возможно при соблюдении требуемых мер. «Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление»,— рассказал он в интервью ТАСС.

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