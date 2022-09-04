Борьба за Землю только начинается

С незапамятных времён запад существовал за счёт грабительской, колониальной политики. Всегда впереди шла армия оккупирующая не достаточно защищённые территории и затем всё бессовестно разграблялось, а население частично убивали, частично порабощали.
С незапамятных времён запад существовал за счёт грабительской, колониальной политики. Всегда впереди шла армия оккупирующая не достаточно защищённые территории и затем всё бессовестно разграблялось, а население частично убивали, частично порабощали.
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