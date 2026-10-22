Федерация регби России дисквалифицировала игрока "Стрела-Ак Барс" Магомеда Давудова на один год за участие в потасовке с "Динамо" 18 октября.
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