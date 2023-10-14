Экс-биатлонист Васильев заявил, что Абаскалю и Семаку надо переформатироваться

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, болельщик петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев в комментарии Legalbet высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии