РИА Новости: Россия стала страной с самым низким уровнем безработицы

Россия по итогам 2024 года названа страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира, пишет агентство РИА Новости, которое проанализировало данные национальных статистических служб.
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