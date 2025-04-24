Мобилизованные пашут без ротаций, а жулики сидят в тылу и получают «ветерана»: Генерал лично взялся за «отмывочную» на СВО

Практика так называемой очистки репутации в зоне спецоперации превратилась в откровенный конвейер. Вновь заслужить расположение публики, отсидеться в тылах СВО вместо колонии, а то и получить незаслуженные награды стремятся сотни желающих.
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