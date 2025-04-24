В Москве поймали злоумышленников, похищавших жилье умерших и иностранцев

Предполагаемые участники преступного сообщества присвоили девять квартир на общую сумму около 300 млн рублей В Москве пресекли деятельность организованной преступной группировки, участники которой, как предполагает следствие, сумели незаконным путем завладеть девятью квартирами в столице на общую сумму около 300 млн руб.
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