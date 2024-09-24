Франция ищет союзников в борьбе с мигрантами 

Новый министр внутренних дел Франции Бруно Реталло намерен создать «альянс с крупными европейскими странами, которые хотят ужесточить и уже ужесточили свой законодательный арсенал» против иммиграции, чтобы изменить европейские правила, сообщает во вторник агентство EFE.