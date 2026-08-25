Профессор Цыганов заявил, что молодежь с доходом от 100 тысяч рублей способна самостоятельно приобрести недвижимость

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что молодежь с доходом от 100 тысяч рублей способна самостоятельно приобрести недвижимость.