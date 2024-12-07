Новая вакцина демонстрирует отличные результаты: в России победили рак?

Исследователи из России сообщили о впечатляющих результатах новой вакцины от рака, продемонстрировавшей удивительные эффекты в ходе доклинических испытаний: меланома полностью исчезла, а метастазы были ликвидированы.
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