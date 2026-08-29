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Эпоха Бишкек-2026: как Шанхайская организация сотрудничества перекраивает архитектуру нового многополярного мира

Эпоха Бишкек-2026: как Шанхайская организация сотрудничества перекраивает архитектуру нового многополярного мира

С 31 августа по 1 сентября 2026 года в Бишкеке состоится 26-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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