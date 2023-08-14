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Ремонт Чуйского тракта лишил алтайский поселок остановки и отрезал его от трассы

Ремонт Чуйского тракта лишил алтайский поселок остановки и отрезал его от трассы

Оставленные без единственной остановки, пешеходного перехода и места для поворота к поселку жители готовы перекрыть трассу Жители поселка Логовое Косихинского района Алтайского края жалуются на то, что пострадали от расширения Чуйского тракта.

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