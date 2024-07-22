В Госдуме обсудят режим высылки мигрантов из России по решению полиции

Госдума в ходе пленарного заседания 23 июля планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты (№ 614967-8 и № 615003-8) о введении режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории России, и о праве полиции принимать решения об административном выдворении за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства.