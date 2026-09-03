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Царьград

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Лука Модрич верит: Роналду забьёт 1000 голов в карьере

Лука Модрич верит: Роналду забьёт 1000 голов в карьере

Лука Модрич, полузащитник «Милана», выразил уверенность, что Криштиану Роналду, форвард «Аль-Насра», сможет достичь отметки в 1000 забитых голов.

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