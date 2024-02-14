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Революционная разведка: как комплекс «Пенициллин» усиливает возможности российской артиллерии

Революционная разведка: как комплекс «Пенициллин» усиливает возможности российской артиллерии

Российский комплекс «Пенициллин» благодаря принципу совмещения звуковой и тепловой разведки не демаскирует себя излучением, что делает его уникальным в сравнении с зарубежными аналогами, отмечают разработчики.

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