Революционная разведка: как комплекс «Пенициллин» усиливает возможности российской артиллерии

Российский комплекс «Пенициллин» благодаря принципу совмещения звуковой и тепловой разведки не демаскирует себя излучением, что делает его уникальным в сравнении с зарубежными аналогами, отмечают разработчики.
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