⛪️ Венчаться можно только раз. А возможен ли новый духовный брак при «земном» разводе? «Само понятие “развенчание” — это вульгарное бытовое выражение, которое используется в обществе, однако фактически такого чина не существует», — отметил руководитель епархиального отдела по делам семьи Михаил Шепельский.
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