⛪️ Венчаться можно только раз. А возможен ли новый духовный брак при «земном» разводе? «Само понятие “развенчание” — это вульгарное бытовое выражение, которое используется в обществе, однако фактически такого чина не существует», — отметил руководитель епархиального отдела по делам семьи Михаил Шепельский.