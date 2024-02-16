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АвтоВАЗ вернул продвинутую мультимедиа-систему на Lada Granta

АвтоВАЗ вернул продвинутую мультимедиа-систему на Lada Granta

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Она устанавливается на машины в кузовах седан и лифтбэк в комплектации #CLUB, сообщила пресс-служба отечественной автокомпании 16 февраля.

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