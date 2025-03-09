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Медвежий угол

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После огласки раздачи мигрантам жилищных сертификатов мэрия Хабаровска пригрозила СМИ прокуратурой

После огласки раздачи мигрантам жилищных сертификатов мэрия Хабаровска пригрозила СМИ прокуратурой

Infopro54.ru – Новости Сибири Скандал с раздачей хабаровскими чиновниками жилищных сертификатов приезжим набирает обороты.

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Комментарии
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Александр Павлов
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В России сняли запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев - РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО> - МирТесен
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3 час.
Александр Павлов
https://s30033877405.mirtesen.ru/blog/43366604173/V-Rossii-snyali-zapret-na-vezd-semyam-prozhivayuschih-v-strane-i?&amp;utm_referrer=mirtesen.ru
В России сняли запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев - РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО> - МирТесен
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2 час.
Вадим Кузнецов
Он получит жилищный сертификат в России.
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1 час.
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