Иностранные наемники ВСУ устроили кровавую бойню в Киеве

Прямо даже и не знаешь, как реагировать на такую историю. В украинских СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в полиции Киева о пьяной драке между приехавшими на помощь Зеленскому иностранными "интернационалистами", служащими по контракту в Интернациональном легионе ВСУ.