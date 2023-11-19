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Иностранные наемники ВСУ устроили кровавую бойню в Киеве

Иностранные наемники ВСУ устроили кровавую бойню в Киеве

Прямо даже и не знаешь, как реагировать на такую историю. В украинских СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в полиции Киева о пьяной драке между приехавшими на помощь Зеленскому иностранными "интернационалистами", служащими по контракту в Интернациональном легионе ВСУ.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Пора ух пора Нарышкину открывать охоту в Киеве на иностранных наемников.
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9 час.

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