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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 15 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 15 сентября 🍁 В Симферополе +19 и пасмурно В Севастополе +21 и пасмурно В Евпатории +21 и пасмурно В Черноморском +20 и облачно с прояснениями В Джанкое +21 и пасмурно В Ялте +21 и облачно с прояснениями В Алуште +22 и облачно с прояснениями В Керчи +20 и пасмурно В Армянске +20 и пасмурно В Красноперекопске +20 и пасмурно В Бахчисарае +20 и пасмурно В Феодосии +22 и пасмурно В Судаке +22 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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