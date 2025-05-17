«Ситуация критическая»: Глава ДНР рассказал, какой город важен из-за воды

Глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики.
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